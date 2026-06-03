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Távozik a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid

Gróf Dávid az FTC kapusa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án.
Purger Tamás / MTI
Gróf Dávid összesen 50 meccsen védett a Fradiban
24.hu
2026. 06. 03. 17:20
Gróf Dávid az FTC kapusa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án.
Purger Tamás / MTI
Gróf Dávid összesen 50 meccsen védett a Fradiban
Gróf Dávid a 2025-26-os szezon végén távozik a Ferencvárosi Torna Clubtól, erről a klub hivatalos honlapja számolt be.

A Ferencvárosban is nevelkedett játékos (ifjúsági karrierje során 2003-2005 között a klub labdarúgója volt), 2019-ben a Honvédtől tért vissza az Üllői útra, és az idény végén bajnoki címet ünnepelhetett.

2020 nyarán Debrecenbe igazolt, majd a görög élvonalbeli Levadiakosznál is megfordult, amikor 2025 februárjában ismét a Fradi játékosa lett. A szezont újabb bajnoki címmel zárta, idén pedig Magyar Kupát nyert.

A 2025-26-os idényben alaposan kivette a részét az Európa Liga nyolcaddöntőjéig tartó menetelésből, hét mérkőzésen is ő védett, írta a Fradi.hu portál.

A Ferencváros színeiben összesen 50 mérkőzésen védett.

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