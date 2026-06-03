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Foci foci vb 2026

Mivel hivatalosan is elítélt bűnöző, nem engedték be az USA-ba a svájci futballistát

Switzerland's forward #7 Breel Embolo celebrates scoring his team's first goal during a friendly football match between Switzerland and Jordan ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Kybunpark stadium in St. Gallen on May 31, 2026.
Ennio LEANZA / AFP
Breel Embolo reméli, hogy lesz oka a mosolyra
24.hu
2026. 06. 03. 16:46
Switzerland's forward #7 Breel Embolo celebrates scoring his team's first goal during a friendly football match between Switzerland and Jordan ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Kybunpark stadium in St. Gallen on May 31, 2026.
Ennio LEANZA / AFP
Breel Embolo reméli, hogy lesz oka a mosolyra
Egyelőre még nincs pánikhangulat a svájci labdarúgó-válogatottnál, de azért nem teljesen nyugodt a helyzet: a Rennes 29 éves, 86-szoros válogatott csatára, Breel Embolo egyelőre nem csatlakozhatott a csapathoz, ugyanis megtagadták az Egyesült Államokba való utazási engedélyét. A megoldást a berni amerikai nagykövetségen kell keresni, kérdés, hogy kap-e vízumot, ugyanis papíron elítélt bűnözőnek számít.

Breel Embolót egy 2018-as bázeli éjszakai szóváltás során elkövetett többrendbeli fenyegetőzés miatt ítélte el jogerősen a svájci bíróság. A büntetése idén áprilisban vált véglegessé, a bíróság helybenhagyta a korábbi döntését:

45 napi tételnek megfelelő, összesen 135 000 svájci frankos felfüggesztett pénzbírságot szabott ki rá két év próbaidővel, valamint egy 3000 svájci frankos azonnali pénzbírság megfizetésére kötelezte.

Embolo még fellebbezhetett volna az ítélet ellen a szövetségi legfelsőbb bíróságon, de úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg. Az ítélet így jogilag kötelező érvényűvé vált,

ami azt jelenti, hogy a labdarúgó hivatalosan is elítélt bűnözőnek számít.

Miután kedden megtagadták a felszállását a Los Angelesbe tartó repülőgépre, így szerdán új vízumkérelmet kellett benyújtania a berni amerikai nagykövetségen, és legkorábban csütörtökön indulhat az Egyesült Államokba.

A Blick azt írta, elvileg az is előfordulhat, hogy ha a vízumkérelmet elutasítják, akkor Embolo egyáltalán nem utazhat az Egyesült Államokba.

Mivel hivatalosan is elítélt bűnöző, nem engedték be az USA-ba a svájci futballistát

Hiánya nagy veszteség lenne, hiszen a 86-szoros válogatott csatár a svájciak egyik legrutinosabb játékosa, 24 góljával pedig a keres legeredményesebbje.

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