Breel Embolót egy 2018-as bázeli éjszakai szóváltás során elkövetett többrendbeli fenyegetőzés miatt ítélte el jogerősen a svájci bíróság. A büntetése idén áprilisban vált véglegessé, a bíróság helybenhagyta a korábbi döntését:

45 napi tételnek megfelelő, összesen 135 000 svájci frankos felfüggesztett pénzbírságot szabott ki rá két év próbaidővel, valamint egy 3000 svájci frankos azonnali pénzbírság megfizetésére kötelezte.

Embolo még fellebbezhetett volna az ítélet ellen a szövetségi legfelsőbb bíróságon, de úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg. Az ítélet így jogilag kötelező érvényűvé vált,

ami azt jelenti, hogy a labdarúgó hivatalosan is elítélt bűnözőnek számít.

🚨JUST IN: Breel Embolo isn’t traveling to the US today with the Swiss national team due to his travel documents not being approved pic.twitter.com/OFylT4MrEH — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 2, 2026

Miután kedden megtagadták a felszállását a Los Angelesbe tartó repülőgépre, így szerdán új vízumkérelmet kellett benyújtania a berni amerikai nagykövetségen, és legkorábban csütörtökön indulhat az Egyesült Államokba.

A Blick azt írta, elvileg az is előfordulhat, hogy ha a vízumkérelmet elutasítják, akkor Embolo egyáltalán nem utazhat az Egyesült Államokba.

Mivel hivatalosan is elítélt bűnöző, nem engedték be az USA-ba a svájci futballistát

Hiánya nagy veszteség lenne, hiszen a 86-szoros válogatott csatár a svájciak egyik legrutinosabb játékosa, 24 góljával pedig a keres legeredményesebbje.