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Nagyvilág

Miért pont Berlin, miért pont Párizs?

Thomas Padilla / AP / MTI
Emmanuel Macron francia elnök Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 03. 17:23
Thomas Padilla / AP / MTI
Emmanuel Macron francia elnök Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Magyar Péter rohamtempóban látogatta végig a magyarok számára legfontosabb országokat, amiből néhány dolog máris kiderült a külpolitikai céljairól.

Rohamtempóban látogatja végig Magyar Péter a magyar külpolitika számára legfontosabb országokat. Még egy hónapja sincs, hogy megalakult a Tisza-kormány, de az új miniszterelnök a múlt héten végigjárta Belgiumot, Lengyelországot és Ausztriát, ezen a héten pedig Berlinbe és Párizsba utazott.

Magyar Berlinben Friedrich Merz kancellárral, Párizsban pedig Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Mindkét találkozó viszonylag rövid volt, és a hirtelen előkészítés miatt arról is keveset tudni hivatalosan, miért volt ennyire fontos ilyen gyorsan meglátogatni ezeket az országokat, különösen úgy, hogy Magyarnak tulajdonképpen – az államtitkári szint alatt – még teljes kormánya sincs, folyamatosan zajlik a kormányalakítás a háttérben, ami a diplomáciai szervezésen is látszott.

De ha kívülről megnézzük, hogyan és milyen helyzetből politizál Magyar, akkor néhány fogódzót máris kaphatunk azzal kapcsolatban, miért ezekbe az országokba utazott először, és főleg arról, miért volt ez ennyire sürgős a számára.

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