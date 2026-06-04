Dánia nagy csalódást okozott, a kongóiak következő meccsét az ebola miatt lemondták

Az első félidőben a vébéről lemaradó dánoknak több próbálkozásuk is akadt, ám a második félidőben elfogyott a lendület, és akár a kongóiak is megszerezhették volna a győzelmet.

A gól nélküli döntetlent követően a korábbi dán válogatott védő, Morten Bruun a dán Tv2 futballszakértőjeként lehangoltan beszélt a látottakról.

Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyben alig voltak felvillanásaink. Szerettem volna úgy érezni, hogy Dánia kiesése veszteség a világbajnokság számára. De a meccset látva egyáltalán nem így gondolom… Nekünk, dánok számára ugyan veszteség, de a világfutball nem fogja azt emlegetni, hogy hiányzunk

– írta.

Félelem az ebolától

Dánia vasárnap Ukrajnával játszik legközelebb, a kongóiaknak azonban nem lesz már meccsük a vébé előtt, ugyanis a jövő hétre kiszemelt ellenfél, Chile az ebolától való félelem miatt lemondta a spanyolországi Cádizba tervezett összecsapást.

A szörnyű betegség ugyanis ismét felütötte fejét a közép-afrikai országban, de a FIFA megerősítette, a világbajnokságra utazó küldöttség megfelel az ebolajárvány kezelésére vonatkozó amerikai előírásoknak, így a csapat részt vehet a tornán.

A Kongói DK futballszövetsége jelezte, az iránymutatások alapján teljes mértékben betartotta az egészségügyi és biztonsági előírásokat, többek között lemondta a kinshasai edzőtábort és a felkészülést külföldre helyezte át. A keret tagjainak többsége eleve Európában él, ami csökkentette a közvetlen fertőzés kockázatát.

A Kongói DK együttese Houstonban vívja első csoportmérkőzését június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában.