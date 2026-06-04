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Foci foci vb 2026

Dánia nagy csalódást okozott, a kongóiak következő meccsét az ebola miatt lemondták

Chancel Mbemba (DR Congo) and Andreas Christensen (Denmark) battle for the ball during UEFA International Friendly, DR Congo and Denmark, Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium on June 03 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kongó nagyszerűen játszott a dánok ellen
24.hu
2026. 06. 04. 03:33
Chancel Mbemba (DR Congo) and Andreas Christensen (Denmark) battle for the ball during UEFA International Friendly, DR Congo and Denmark, Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium on June 03 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kongó nagyszerűen játszott a dánok ellen
Dánia csalódást keltő játékkal gól nélküli döntetlent ért el a világbajnokságra készülő Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a belgiumi Liége városában lejátszott felkészülési mérkőzésen.

Az első félidőben a vébéről lemaradó dánoknak több próbálkozásuk is akadt, ám a második félidőben elfogyott a lendület, és akár a kongóiak is megszerezhették volna a győzelmet.

A gól nélküli döntetlent követően a korábbi dán válogatott védő, Morten Bruun a dán Tv2 futballszakértőjeként lehangoltan beszélt a látottakról.

Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyben alig voltak felvillanásaink. Szerettem volna úgy érezni, hogy Dánia kiesése veszteség a világbajnokság számára. De a meccset látva egyáltalán nem így gondolom… Nekünk, dánok számára ugyan veszteség, de a világfutball nem fogja azt emlegetni, hogy hiányzunk

– írta.

Félelem az ebolától

Dánia vasárnap Ukrajnával játszik legközelebb, a kongóiaknak azonban nem lesz már meccsük a vébé előtt, ugyanis a jövő hétre kiszemelt ellenfél, Chile az ebolától való félelem miatt lemondta a spanyolországi Cádizba tervezett összecsapást.

A szörnyű betegség ugyanis ismét felütötte fejét a közép-afrikai országban, de a FIFA megerősítette, a világbajnokságra utazó küldöttség megfelel az ebolajárvány kezelésére vonatkozó amerikai előírásoknak, így a csapat részt vehet a tornán.

A Kongói DK futballszövetsége jelezte, az iránymutatások alapján teljes mértékben betartotta az egészségügyi és biztonsági előírásokat, többek között lemondta a kinshasai edzőtábort és a felkészülést külföldre helyezte át. A keret tagjainak többsége eleve Európában él, ami csökkentette a közvetlen fertőzés kockázatát.

A Kongói DK együttese Houstonban vívja első csoportmérkőzését június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában.

Felkészülési mérkőzések

Kongói DK – Dánia 0-0

 

Albánia – Izrael 0-1 (0-0)
gól: Gloukh (73.)

 

Hollandia – Algéria 0-1 (0-0)
gól: Hadzs Mussza (86.)

 

Lengyelország – Nigéria 2-2 (1-1)
gól: Potulski (45+1.), Wisniewski (90+5.), illetve Moffi (23.), Onuachu (77.)

 

Luxemburg – Olaszország 0-1 (0-0)
gól: Esposito (49.)

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