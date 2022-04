Visszanyerte eszméletét a súlyos balesetet szenvedett kerékpáros

Visszanyerte eszméletét a négyszeres világbajnok kerékpáros Amy Pieters, aki decemberben súlyos balesetet szenvedett Spanyolországban, és azóta mesterséges kómában tartották előbb az alicantei kórházban, majd Hollandiában, írta az MTI.

A 30 éves, országúton egyszeres, pályán háromszoros vb-győztes kerekes csapata, az SD Worx a közösségi oldalán csütörtökön közölte, hogy Pieters már képes a non-verbális kommunikációra, felismeri az embereket, érti, amit mondanak neki, és egyre több feladatot képes ellátni.

UPDATE Situation Amy Pieters:

There is consciousness now. This means that she can communicate slightly non-verbally. Amy recognizes people, understands what is being said and is able to carry out more and more assignments.

More info: https://t.co/Fiq8H76bDi#staystrongamy pic.twitter.com/2VOMBSIMxi

— Team SD Worx (@teamsdworx) April 28, 2022