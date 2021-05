Ha kicsit esel, akkor is nagyot koppan a fej ekkora tempónál

Kaotikus napot tudhat maga mögött a magyar körverseny, a Tour de Hongrie mezőnye, aminek a végén nemcsak a sárga trikó váltott gazdát, de a legnagyobb hazai esélyes is nagyot bukott. Lengyel Tamás szakértőnkkel arról is beszélünk, hogy a koronavírus-protokoll mellett az agyrázkódásokra is illene sokkal jobban odafigyelni.