A Fekete Szörnyeteg brutális ütéssel ágyazott meg a rekordot jelentő KO-nak

Két rutinos nehézsúlyú ketrecharcos, a 35 éves Derrick Lewis és a nála nyolc évvel idősebb Alekszej Olejnyik összecsapása volt a Las Vegas-i UFC-gála főmeccse.

A nehézsúlyú csata a második menetben dőlt el, Lewis egy repülő térdrúgással indított, majd egy kőkemény jobbos ütéssel megrendítette ellenfelét, akit aztán a földön addig sorozott, amíg a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet.

Another look at that Derrick Lewis shot that dropped Oleinik #UFCVegas6 pic.twitter.com/33fG2Y9Pa9

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 9, 2020