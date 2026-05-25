hilarion metropolitaőrizetbe vétel
Nagyvilág

Őrizetbe vették Hilarion metropolitát

Hilarion és Semjén.
Botár Gergely / MTI / Miniszterelnökség
admin Papp Atilla
2026. 05. 25. 14:35
Hilarion és Semjén.
Botár Gergely / MTI / Miniszterelnökség
Fehér anyagot találtak az autójában.

Őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát vasárnap a közép-csehországi Unhostban a cseh rendőrség – közölte hétfőn a Novinky.cz cseh hírportál a Telegramon megjelent bejegyzésre hivatkozva, amit az MTI szemlézett.

A Telegram-poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában

fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt találtak.

Hilarion metropolita a kábítószerbirtoklást tagadja – idézte a cseh hírportál a Telegramot. A Novinky hírportál értesülését a cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője is megerősítette.

A VSquare tavaly novemberben írta meg, hogy megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta gyorsított eljárásban, Semjén Zsolt exminiszterelnök-helyettes közbenjárásával a magyar állampolgárságot. Korábban a VSquare a cseh Deník N hírportállal közösen olyan videót is közzétett, amelyen Hilarion fegyverrel lövöldözik a moszkvai FSZB-székház alagsorában kialakított lőtéren.

A metropolitát egykori asszisztense szexuális zaklatással vádolta meg. Hilarion ezután nagy értékű készpénz és luxusórák eltűnése miatt jelentette fel egykori asszisztensét, akivel szemben a rendőrség nemrég megszüntette a büntetőeljárást.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
XIV. Leó pápa: Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát
Megszaporodtak a halálos cápatámadások Ausztráliában, újabb áldozat
Rendőrök rohamozták meg a diákok által elfoglalt isztambuli egyetemet
Csúszik az amerikai–iráni béke
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik