Őrizetbe vették Hilarion metropolitát

Őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát vasárnap a közép-csehországi Unhostban a cseh rendőrség – közölte hétfőn a Novinky.cz cseh hírportál a Telegramon megjelent bejegyzésre hivatkozva, amit az MTI szemlézett.

A Telegram-poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában

fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt találtak.

Hilarion metropolita a kábítószerbirtoklást tagadja – idézte a cseh hírportál a Telegramot. A Novinky hírportál értesülését a cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője is megerősítette.

A VSquare tavaly novemberben írta meg, hogy megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta gyorsított eljárásban, Semjén Zsolt exminiszterelnök-helyettes közbenjárásával a magyar állampolgárságot. Korábban a VSquare a cseh Deník N hírportállal közösen olyan videót is közzétett, amelyen Hilarion fegyverrel lövöldözik a moszkvai FSZB-székház alagsorában kialakított lőtéren.

A metropolitát egykori asszisztense szexuális zaklatással vádolta meg. Hilarion ezután nagy értékű készpénz és luxusórák eltűnése miatt jelentette fel egykori asszisztensét, akivel szemben a rendőrség nemrég megszüntette a büntetőeljárást.