A PSG húszéves támadója a példa: a nagy egyéniségek nem tűntek el, átalakultak

Amióta megtörtént a katari hatalomátvétel a PSG-nél, a keret hemzseg a sztároktól. Így volt ez már a 2010-es évek első felében is, a csúcs pedig alighanem az volt, amikor Lionel Messi, Neymar és Kylian Mbappé is a csapat tagja volt – más kérdés, hogy a hőn vágyott Bajnokok Ligája-sikert egy, a korábbiakhoz képest melósabb garnitúra hozta össze Luis Enrique irányításával.

Azért az aranylabdás Ousmane Dembélé és Hvicsa Kvarachelia így is követelik maguknak a figyelmet, azonban nem ők, hanem egy akkor még 19 éves futballista volt az Inter elleni 5-0-s döntőn a meccs embere, aki

a nagyközönség számára kissé az ismeretlenből lépett elő.

Pedig a párizsiak 50 milliót fizettek érte, és az is jelezte, mennyire bíznak benne, hogy ő volt 2024 nyarán az egyedüli igazolás a támadósorba Mbappé távozása után. Désiré Doué aztán a BL-döntős duplával és egy assziszttal rúgta rá az ajtót a világra, és azóta is többször bizonyította, hogy érdemes megjegyezni a nevét.