„Nem viccelek, össze fogom magam szarni” – a francia teniszező könyörögött a bírónak, hadd mehessen vécére

A francia teniszező pályafutása során először lehetett ott a francia nyílt bajnokság főtábláján, és az első szettben, 4:2-es hátránynál váratlanul odasietett a vezetőbíróhoz, akivel közölte, ki kell mennie a vécére, különben nagy baj lesz.
„I cannot wait… it’s not a joke” 🚽
A desperate Arthur Gea pleaded with the umpire for a toilet break during his first round match at Roland-Garros. pic.twitter.com/x9NkKwj9NZ
— TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026
Normális esetben ilyenkor nem engedélyezett a mosdószünet, de a meggyőző könyörgésével a játékvezető sem tudott mit tenni.
Ki kell mennem a mosdóba. Már nem tudok mozdulni. Nem viccelek, össze fogom magam szarni
– mondta Gea
Miután három perc múlva sem tért vissza, Hacsanov tiltakozott a bírónál, aki elfogadta Gea orvosi körülményekre való hivatkozását. Gyomorpanaszai enyhítésére gyógyszert is kapott, de végül ezzel sem tudta elkerülni a 6:3, 7:6, 6:0-s vereséget.
Reggel nagyon rosszul éreztem, ez a meccs alatt még rosszabb lett a hőség miatt.
Sürgősen mosdóba kellett mennem, de nem engedtek ki azonnal. Ezért folyamatosan kérleltem a játékvezetőt, és amikor megjött az orvos, végre elmehettem vécére” – nyilatkozta Gea a meccs után.