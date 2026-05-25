„Nem viccelek, össze fogom magam szarni” – a francia teniszező könyörögött a bírónak, hadd mehessen vécére

A francia teniszező pályafutása során először lehetett ott a francia nyílt bajnokság főtábláján, és az első szettben, 4:2-es hátránynál váratlanul odasietett a vezetőbíróhoz, akivel közölte, ki kell mennie a vécére, különben nagy baj lesz.

„I cannot wait… it’s not a joke” 🚽 A desperate Arthur Gea pleaded with the umpire for a toilet break during his first round match at Roland-Garros. pic.twitter.com/x9NkKwj9NZ — TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026

Normális esetben ilyenkor nem engedélyezett a mosdószünet, de a meggyőző könyörgésével a játékvezető sem tudott mit tenni.

Ki kell mennem a mosdóba. Már nem tudok mozdulni. Nem viccelek, össze fogom magam szarni

– mondta Gea

Miután három perc múlva sem tért vissza, Hacsanov tiltakozott a bírónál, aki elfogadta Gea orvosi körülményekre való hivatkozását. Gyomorpanaszai enyhítésére gyógyszert is kapott, de végül ezzel sem tudta elkerülni a 6:3, 7:6, 6:0-s vereséget.

Reggel nagyon rosszul éreztem, ez a meccs alatt még rosszabb lett a hőség miatt.

Sürgősen mosdóba kellett mennem, de nem engedtek ki azonnal. Ezért folyamatosan kérleltem a játékvezetőt, és amikor megjött az orvos, végre elmehettem vécére” – nyilatkozta Gea a meccs után.