Ilyen még sohasem történt spanyol válogatottal és a Real Madriddal

A spanyol válogatott története során most utazik el úgy egy futball-világbajnokságra, hogy a keretben egyetlen Real Madrid-játékos sincsen. Erre a legnagyobb esélye Dani Carvajalnak lehetett volna, ám ő a 2024 októberében elszenvedett súlyos térdsérülése miatt már az előzetes, 55 fős keretből is kimaradt.
Rajta kívül Dean Huijsen lehetett volna az egyetlen reális lehetőség, ám ahogy a Marca fogalmazott, a 21 éves középső védő megfizetett a gyenge szezonjáért, és kimaradt.
Korábban kétszer fordult elő, hogy egy világversenyre Real Madrid-játékos nélkül utazott el a nemzeti csapat: a 2021-es Európa-bajnokságra Luis Enrique is így döntött, előtte pedig az 1920-as, ezüstérmes szerepléssel zárult olimpián állt elő hasonló helyzet.
Ez azt jelenti, hogy a Barcelona az egyetlen klub, amelynek eddig minden világbajnokságon volt spanyol képviselője. A jelenlegi keretben ott van a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, de a kapitány arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.
Így folytatja a csapat
A spanyolok jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszanak felkészülési mérkőzést.
A vébén a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen, és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.
Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.
A spanyol vb-keret
kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)
csatárok: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)