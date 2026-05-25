Ilyen még sohasem történt spanyol válogatottal és a Real Madriddal

A spanyol válogatott története során most utazik el úgy egy futball-világbajnokságra, hogy a keretben egyetlen Real Madrid-játékos sincsen. Erre a legnagyobb esélye Dani Carvajalnak lehetett volna, ám ő a 2024 októberében elszenvedett súlyos térdsérülése miatt már az előzetes, 55 fős keretből is kimaradt.

Rajta kívül Dean Huijsen lehetett volna az egyetlen reális lehetőség, ám ahogy a Marca fogalmazott, a 21 éves középső védő megfizetett a gyenge szezonjáért, és kimaradt.

Korábban kétszer fordult elő, hogy egy világversenyre Real Madrid-játékos nélkül utazott el a nemzeti csapat: a 2021-es Európa-bajnokságra Luis Enrique is így döntött, előtte pedig az 1920-as, ezüstérmes szerepléssel zárult olimpián állt elő hasonló helyzet.

Ez azt jelenti, hogy a Barcelona az egyetlen klub, amelynek eddig minden világbajnokságon volt spanyol képviselője. A jelenlegi keretben ott van a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, de a kapitány arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.

Így folytatja a csapat

A spanyolok jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszanak felkészülési mérkőzést.

A vébén a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen, és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.

Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.