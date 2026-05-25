Ilyen még sohasem történt spanyol válogatottal és a Real Madriddal

Spain's head coach Luis de la Fuente speaks during a ceremony to unveil the Spain squad for the 2026 FIFA World Cup, in Madrid, on May 25, 2026. The tournament will take place from June 11 to July 19, 2026 in Mexico, Canada and the US.
Pierre-Philippe MARCOU / AFP
Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette világbajnoki keretét
24.hu
2026. 05. 25. 15:34
Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra: a névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.

A spanyol válogatott története során most utazik el úgy egy futball-világbajnokságra, hogy a keretben egyetlen Real Madrid-játékos sincsen. Erre a legnagyobb esélye Dani Carvajalnak lehetett volna, ám ő a 2024 októberében elszenvedett súlyos térdsérülése miatt már az előzetes, 55 fős keretből is kimaradt.

Rajta kívül Dean Huijsen lehetett volna az egyetlen reális lehetőség, ám ahogy a Marca fogalmazott, a 21 éves középső védő megfizetett a gyenge szezonjáért, és kimaradt.

Korábban kétszer fordult elő, hogy egy világversenyre Real Madrid-játékos nélkül utazott el a nemzeti csapat: a 2021-es Európa-bajnokságra Luis Enrique is így döntött, előtte pedig az 1920-as, ezüstérmes szerepléssel zárult olimpián állt elő hasonló helyzet.

Ez azt jelenti, hogy a Barcelona az egyetlen klub, amelynek eddig minden világbajnokságon volt spanyol képviselője. A jelenlegi keretben ott van a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, de a kapitány arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.

Így folytatja a csapat

A spanyolok jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszanak felkészülési mérkőzést.

A vébén a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen, és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.
Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.

A spanyol vb-keret

kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)
csatárok: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)

