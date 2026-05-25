Elefántcsordának hajtott egy kisbusz Ugandában, hárman meghaltak

Elefánttal ütközött egy kisbusz Ugandában, a jármű három utasa meghalt – közölte hétfőn a kelet-afrikai ország rendőrsége.

A tájékoztatás szerint a baleset a Murchison Falls Nemzeti Park területén történt az ország északnyugati felében. A kisbusz éppen úton volt Aruából a fővárosba, Kampalába, amikor az utat átszelő elefántcsordának hajtottak, aminek következtében a sofőr elvesztette irányítását a jármű felett.

Három utas a helyszínen meghalt, négy másik, köztük a sofőr megsérült

– ismertette a rendőrség az X-en. Az UWA (Ugandai Természetvédelmi Hatóság) figyelmeztetést adott ki a járművezetőknek, hogy óvatosan hajtsanak a nemzeti parkok területén, tekintettel arra, hogy állatok gyakran kelnek át az utakon.

(MTI)