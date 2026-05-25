Fucsovics Mártonnak gyorsan véget ért a Roland Garros

PARIS, FRANCE - MAY 25: Marton Fucsovics of Hungary plays a forehand during his Men's Singles first round match against Matteo Berrettini of Italy on Day Two of the 2026 French Open at Roland Garros on May 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
2026. 05. 25. 15:10
Fucsovics Márton négy szettben kikapott hétfőn Matteo Berrettinitől a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A 34 éves magyar a meccs előtt 1/3-as győzelmi mutatónál tartott a 30 éves olasz ellen, aki 2021-ben a Roland Garroson elődöntős, Wimbledonban pedig döntős volt.

Fucsovics jelenleg 65., míg Berrettini 105. a világranglistán, az ötödik mérkőzésük első szettje pedig rendkívül kiegyenlített csatát hozott. Mindössze egy breaklabdával jutottak el a rövidítésig – a hatodik játékban a magyar teniszezőnek volt lehetősége elvenni riválisa adogatását, de nem járt sikerrel –, amelyben aztán Fucsovics volt a jobb, így 59 perc alatt előnybe került.

A második játszmában sem volt break, egészen Berrettini 6 : 5-ös vezetéséig, amikor Fucsovics semmire elvesztette a szervagame-jét, így az olasz újabb 54 perc alatt egyenlített.

A rivális ettől lendületbe jött, a harmadik szettben kétszer is breakelt, így 38 perc elteltével már nála volt az előny. A negyedik felvonásban sem jött újabb fordulat, így – a vasárnap búcsúzó Marozsán Fábiánhoz hasonlóan – Fucsovics is kiesett a nyitófordulóban.

A meccs 3 óra 12 percig tartott. Berrettini ellenfele a 22. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech lesz a 64 között.

Tenisz, Roland Garros, férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

Matteo Berrettini (olasz) – Fucsovics Márton 6 : 7 (2-7), 7 : 5, 6 : 1, 6 : 2

