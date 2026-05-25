Fucsovics Mártonnak gyorsan véget ért a Roland Garros

A 34 éves magyar a meccs előtt 1/3-as győzelmi mutatónál tartott a 30 éves olasz ellen, aki 2021-ben a Roland Garroson elődöntős, Wimbledonban pedig döntős volt.

Fucsovics jelenleg 65., míg Berrettini 105. a világranglistán, az ötödik mérkőzésük első szettje pedig rendkívül kiegyenlített csatát hozott. Mindössze egy breaklabdával jutottak el a rövidítésig – a hatodik játékban a magyar teniszezőnek volt lehetősége elvenni riválisa adogatását, de nem járt sikerrel –, amelyben aztán Fucsovics volt a jobb, így 59 perc alatt előnybe került.

A második játszmában sem volt break, egészen Berrettini 6 : 5-ös vezetéséig, amikor Fucsovics semmire elvesztette a szervagame-jét, így az olasz újabb 54 perc alatt egyenlített.

A rivális ettől lendületbe jött, a harmadik szettben kétszer is breakelt, így 38 perc elteltével már nála volt az előny. A negyedik felvonásban sem jött újabb fordulat, így – a vasárnap búcsúzó Marozsán Fábiánhoz hasonlóan – Fucsovics is kiesett a nyitófordulóban.

A meccs 3 óra 12 percig tartott. Berrettini ellenfele a 22. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech lesz a 64 között.

Tenisz, Roland Garros, férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért) Matteo Berrettini (olasz) – Fucsovics Márton 6 : 7 (2-7), 7 : 5, 6 : 1, 6 : 2