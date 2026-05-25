Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.

Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

🔴🇷🇸 BREAKING NEWS – A tram derailed in Belgrade (Dorćol district), crashing into a shop window. Twelve people were injured, according to initial reports. Emergency services are on the scene. The circumstances remain unclear. pic.twitter.com/qcC4eG2v2Y — Media Express (@media_express_) May 25, 2026

A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.

(MTI)