Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban

Media Express / X, APT / YouTube
Papp Atilla
2026. 05. 25. 15:30
Tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.

Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.

(MTI)

