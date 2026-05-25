Myrhol tavalyi panasza egy idő után erős fájdalommal járó vizelési problémákhoz vezetett, ami komolyabb orvosi kivizsgálást igényelt. A képalkotó diagnosztikai eljárások egy mintegy 5×5 centiméteres tumort azonosítottak a húgyhólyagjában, kezelőorvosai ez alapján rákkal számoltak és a daganat eltávolítása mellett döntöttek.

A műtétet követően azonban kiderült, hogy a tumor szerencsére jóindulatú, ezt pedig Myrhol és felesége, Charlotte igazi csodaként fogta fel.

Myhol a VG című norvég lapnak elmondta, nemcsak a fizikai fájdalom, hanem a mentális teher is rendkívül megterhelő volt számára. Az élmény mély hatással volt az élethez való hozzáállására, és a történtek miatt úgy döntött, hogy feladja vezetőedzői posztját a Runar Sandefjord csapatánál, amelyet az elmúlt szezonban kupagyőzelemig vezetett.

Bár a jövőben nem zárkózna el a kézilabdás munkától, azonban jelenleg a felépülésre és a családjára kíván koncentrálni.

Az 43 éves Myrhol korábban már legyőzte a legsúlyosabb betegséget: 2011-ben hererákot diagnosztizáltak nála, amelyből sikeresen felépült és folytatta profi pályafutását.

A pályafutása alatt 264 alkalommal szerepelt a norvég válogatottban, 2027-ben és 2019-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett, klubszinten volt norvég, dán és magyar bajnok, a HSG Nordhornnal (2008) és a Rhein-Neckar Löwennel (2013) pedig egyaránt EHF-kupát nyert.