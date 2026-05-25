Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, fennakadások vannak a forgalomban

Egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz a kelenföldi pályaudvarnál – írja honlapján a Kataszrófavédelem, hozzátéve, hogy

a jármű erősen füstölt, a fővárosi hivatásos tűzoltók először porral oltókkal, teljes légzésvédelem mellett próbálták azt megfékezni, de a beavatkozás hatástalan volt. A helyszínre riasztották a por-hab konténert, jelenleg azzal oltanak az egységek. A közeli vágányokon átmenetileg nem közlekednek vonatok.

Ez a vonatközlekedést is hátráltatja, a MÁV közlése szerint „hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakszon közlekedő vonatokra kell számítani a Kelenföldet érintő székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalak esetében.” A fennakadás ideje alatt a győri, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, és azt írják, hogy a forgalmi rend változhat, így pótlóbuszos közlekedésre is fel kell készülni, emiatt pótlóbuszok indulnak Kelenföldre.

A forgalmi rend részleteit ide kattintva, a Mávinform honlapján lehet elolvasni.

Az esetről Vitézy Dávid is gyorsan posztolt, azt írva, hogy „egy 27 éves, még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony.”

A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután. A győri fovonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult, a balatoni és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás

– írja a Facebookon a közlekedési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására.

Vitézy szerint „a leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán. A mi feladatunk most a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett az, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket újraindítsuk.”