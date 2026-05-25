Reagált a Mol: stabilnak nevezik az üzemanyag-ellátást a magyar reptereken

Közleményt adott ki a Mol-csoport, amelyben „a sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekkel kapcsolatban” azt írják, a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan.

A vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölték.

Szerintük az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. „Ezen túlmenően a Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket” – áll a közleményben.

Noha nem hivatkoznak rá a közleményben, „a sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírek” alatt a Mol részéről valószínűleg lapunk Turi Ferenccel, a HungaroControl vezérigazgatójával készített, hétfői interjújára utalnak, amelyben a szakember mást mond a kerozinellátottságról.

A Hormuzi-szoros blokádja azt jelenti, hogy Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva. És mondhat bárki bármit, tudom, hogy különböző légi közlekedési szereplők szerint bőven van kerozin, és nincsen baj. Ám a helyzet egyébként az, hogy kerozin ugyan van, de nincs belőle elég. Az idei forgalmat plusz 6-7 százalékos forgalomnövekedéssel terveztük, tehát nemhogy erre, de a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin. Július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise

– olvasható interjúnkban.