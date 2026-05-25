XIV. Leó pápa: Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát

Az emberiség, amelyet Isten teljes nagyszerűségében teremtett meg, ma sorsfordító választás előtt áll: vagy egy új Bábel tornyát épít fel, vagy azt a várost, amelyben Isten és az emberiség együtt lakozik

– ezekkel a sorokkal indul XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica humanitas, amelyet május 25-én, pünkösdhétfőn adtak ki, és az emberi méltóság megőrzését emeli a középpontba. A dátum szimbolikus, hiszen 135 éve ezen a napon adta ki a mostani pápa példaképe, XIII. Leó a híres, Rerum novarum című enciklikát, amely a kizsákmányolt munkások helyzetéért emelt szót a 19. század végén.

Elődjéhez hasonlóan XIV. Leó szintén kritizálja a társadalmi-hatalmi viszonyokat, különös tekintettel a háború és a technológia – azon belül is a mesterséges intelligencia – egymást gerjesztő témakörére.

Meghaladni az igazságos háború elméletét

A pápai körlevél a hatalom kultúráját állítja szembe a szeretet civilizációjával, szóba hozva a háborúkat és kijelentve, hogy „a digitális forradalom megváltoztatja a konfliktus természetét”. A pápa etikus megközelítést sürget, amely nélkül az emberek életéről és haláláról szóló döntések egyre személytelenebbé válnak, mivel az erő alkalmazását „azonnali és megvalósítható opciónak” tekintik.

Mindezek gyökerében szerinte egy „hatalmi kultúra” áll, amely normalizálja a háborút, és „a nemzetközi politika eszközeként” rehabilitálja azt, elősegítve az újrafegyverkezést. A pápa szerint ma a közvéleményt megosztó médianarratívák terhelik, valamint „a történelmi emlékezet nyugtalanító elvesztése”, amely megfosztja az embereket a hosszú távú látásmódtól. Ennek következtében – mondja – a békét ma már nem feladatként értelmezik, amelyért dolgozni kell, hanem csupán a konfliktusok közötti szünetként.

Ezért XIV. Leó pápa ismét hangsúlyozza, hogy – miközben a legszigorúbb értelemben vett jogos önvédelemhez való jog megőrzendő – meg kell haladni az „igazságos háború” elméletét, és helyette a párbeszédet, a diplomáciát és a megbocsátást kell előmozdítani.

Fogadjuk el a korlátokat

A mesterséges intelligenciát szerinte „lefegyverezni” kell, hogy megszabadítsuk a katonai, gazdasági és kognitív versengés szemléletétől. „A lefegyverzés azt takarja, hogy hiteltelenítjük azt a feltételezést, miszerint a technikai hatalom automatikusan jogot ad az uralkodásra. A lefegyverzés nem a technológia elutasítását jelenti, hanem annak megakadályozását, hogy uralma alá hajtsa az emberiséget.”

Jelentős teret szentel a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának is, amelyek a fejlődést az emberi korlátok meghaladásaként értelmezik. Ezzel szemben a pápa úgy látja: a korlátok nem kiküszöbölendő hibák, hanem az emberi személyiség lényegi dimenziói, mert éppen a törékenységben és a végességben érlelődik a kapcsolat másokkal és az Isten felé való nyitottság. Arra emlékeztet, hogy

az emberiség nem a korlátai ellenére, hanem gyakran éppen azok révén virágzik.

Elkerülhetetlen erőszak?

XIV. Leó pápa kritikusan szól a fegyveripar növekedéséről, a nukleáris fegyverkezési versenyről, valamint új fegyveres szereplők – köztük dzsihadista csoportok – megjelenéséről is, amelyek a konfliktusok fenntartását a hatalom és a profit forrásának tekintik. Figyelmeztet továbbá a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fegyverek használatára is, mert

nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút.

„Az AI nem szünteti meg a konfliktus belső embertelenségét; sőt, csak gyorsabban idézheti elő a konfliktusokat, és személytelenebbé teheti azokat, alacsonyabbra helyezve az erőszak alkalmazásának küszöbét, a védekezést a fenyegetés előjelévé alakítva, és ezáltal az áldozatokat puszta adattá redukálva. Ily módon hozzászoktat bennünket ahhoz az elképzeléshez, hogy az erőszak elkerülhetetlen, és csupán optimalizálni kell.”

A pápa szigorú etikai korlátok felállítását sürgeti, amelyeket nemzetközi szinten is elfogadnak, és amelyek a személyes felelősségvállaláson, valamint a civilek védelmén alapulnak.

Minden olyan technológia, amely lehetővé teszi a támadást anélkül, hogy látnánk az emberi arcokat, lejjebb szállítja a konfliktus erkölcsi küszöbét

– írja az enciklikában, amelyben az első amerikai pápa bocsánatot kér azért, hogy a katolikus egyház mennyit késlekedett a rabszolgaság elítélésében – egyben figyelmeztet a rabszolgaság kortárs formáira, melyeket a digitális gazdaság tesz lehetővé.

A pápa pünkösdvasárnap is megosztotta gondolatait a háborúról: