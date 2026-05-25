teniszroland garrosbondár annaudvardy panna
Sport

Bondár Anna nagy csatában, Udvardy Panna túl simán esett ki

PARIS, FRANCE - MAY 25: Anna Bondar of Hungary in action against Elina Svitolina (not seen) of Ukraine during the Women's Singles first round match on Day Two of the 2026 French Open at Roland Garros Stadium on May 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images)
Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images
Bondár Anna három játszmában kikapott Jelina Szvitolinától
24.hu
2026. 05. 25. 16:48
PARIS, FRANCE - MAY 25: Anna Bondar of Hungary in action against Elina Svitolina (not seen) of Ukraine during the Women's Singles first round match on Day Two of the 2026 French Open at Roland Garros Stadium on May 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images)
Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images
Bondár Anna három játszmában kikapott Jelina Szvitolinától
Bondár Anna három játszmában kikapott a hetedik helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinától a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A hétfői játéknapon búcsúzott Udvardy Panna is, akit a svájci Viktorija Golubic győzött le nagyon könnyedén.

Bondár jól kezdett pedig, hiszen egy gyors brékváltás után a világranglista 57. helyén álló magyar ismét elvette ellenfele adogatását, 5:3-ra meglépett, és 38 perc alatt megnyerte a nyitó játszmát.

A folytatásban Szvitolina újított, agresszívabbá vált, a korábbinál sokkal keményebben ütött és két brékkel 6:1-gyel egyenlített bő fél óra alatt.

A záró szettben a két játékos próbált türelmes maradni, hosszú labdamenetek alakultak ki, majd Bondár elvette ukrán riválisa adogatását, 3:1-re ellépett, ám Szvitolina azonnal visszabrékelt, és lendületből 4:3-ra fordított. Bondár 3:5 után gond nélkül hozta szerváját, majd semmire brékelt, 5:5-re egyenlített, sőt, saját adogatásánál sem veszített pontot, és már ő vezetett 6:5-re.

A hetedik helyen kiemelt ukrán játékos azonban ismét megrázta magát, semmire hozta adogatását, az egyik fél tizedik pontjáig tartó rövidítésben pedig már nem adott esélyt az ekkor már érezhetően rendkívül fáradt magyar riválisának, aki mindössze három pontot nyert a tie breakben.

A meccs 2 óra 27 percig tartott.

Udvardy Panna rengeteget hibázott

Udvardy Panna váratlanul simán, két játszmában kikapott a svájci Viktorija Golubictól.

A világranglistán 59. magyar játékos nem számított esélytelennek a rangsorban 82. riválisával szemben, ennek ellenére Golubic az első labdamenetektől uralta a meccset. Amíg a svájci magabiztosan hozta szerváit, addig a magyar teniszező rengeteg hibázott adogatásainál is, így mindössze 26 perc alatt 6:0-ra veszítette el az első szettet.

A második játszma elején úgy tűnt, Udvardy magára talál, gyorsan 2:0-ra elhúzott, innentől azonban ismét Golubic játszott jobban és sorozatban hat játékot nyerve, mindössze 1 óra 7 perc alatt lezárta az összecsapást.

Tenisz, Roland Garros, női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

Jelina Szvitolina (ukrán, 7.) – Bondár Anna 3:6, 6:1, 7:6 (10-3)
Viktorija Golubic (svájci) – Udvardy Panna 6:0, 6:2

Kapcsolódó
PARIS, FRANCE - MAY 25: Marton Fucsovics of Hungary plays a forehand during his Men's Singles first round match against Matteo Berrettini of Italy on Day Two of the 2026 French Open at Roland Garros on May 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
Fucsovics Mártonnak gyorsan véget ért a Roland Garros
A magyar teniszező már az első fordulóban kikapott Matteo Berrettinitől.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Már egy délután alatt elsajátítható a hippik sportja – Zuglóban döntött Európa-kupa-csúcsot a bohókás szubkultúra

Friss

Népszerű

Összes
Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, fennakadások vannak a forgalomban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik