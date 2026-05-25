Bondár Anna nagy csatában, Udvardy Panna túl simán esett ki

Bondár jól kezdett pedig, hiszen egy gyors brékváltás után a világranglista 57. helyén álló magyar ismét elvette ellenfele adogatását, 5:3-ra meglépett, és 38 perc alatt megnyerte a nyitó játszmát.

A folytatásban Szvitolina újított, agresszívabbá vált, a korábbinál sokkal keményebben ütött és két brékkel 6:1-gyel egyenlített bő fél óra alatt.

A záró szettben a két játékos próbált türelmes maradni, hosszú labdamenetek alakultak ki, majd Bondár elvette ukrán riválisa adogatását, 3:1-re ellépett, ám Szvitolina azonnal visszabrékelt, és lendületből 4:3-ra fordított. Bondár 3:5 után gond nélkül hozta szerváját, majd semmire brékelt, 5:5-re egyenlített, sőt, saját adogatásánál sem veszített pontot, és már ő vezetett 6:5-re.

A hetedik helyen kiemelt ukrán játékos azonban ismét megrázta magát, semmire hozta adogatását, az egyik fél tizedik pontjáig tartó rövidítésben pedig már nem adott esélyt az ekkor már érezhetően rendkívül fáradt magyar riválisának, aki mindössze három pontot nyert a tie breakben.

A meccs 2 óra 27 percig tartott.

Udvardy Panna rengeteget hibázott

Udvardy Panna váratlanul simán, két játszmában kikapott a svájci Viktorija Golubictól.

A világranglistán 59. magyar játékos nem számított esélytelennek a rangsorban 82. riválisával szemben, ennek ellenére Golubic az első labdamenetektől uralta a meccset. Amíg a svájci magabiztosan hozta szerváit, addig a magyar teniszező rengeteg hibázott adogatásainál is, így mindössze 26 perc alatt 6:0-ra veszítette el az első szettet.

A második játszma elején úgy tűnt, Udvardy magára talál, gyorsan 2:0-ra elhúzott, innentől azonban ismét Golubic játszott jobban és sorozatban hat játékot nyerve, mindössze 1 óra 7 perc alatt lezárta az összecsapást.

Tenisz, Roland Garros, női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért) Jelina Szvitolina (ukrán, 7.) – Bondár Anna 3:6, 6:1, 7:6 (10-3)

Viktorija Golubic (svájci) – Udvardy Panna 6:0, 6:2