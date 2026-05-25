Oszkó Péter műtéthez hasonlítja az elszámoltatást

A NER az elmúlt 16 évben úgy nőtt bele a magyar gazdaságba, mint egy élő szervezetbe, ahonnan most ki kell operálni. Oszkó Péter a Klubrádióban arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tartja az elszámoltatást, de teljes gazdasági szektorokat nem lehet letarolni, a munkát konkrét cégeknél úgy kell elvégezni, mint egy tűpontos, időzített sebészeti beavatkozást.

A volt pénzügyminiszter, kockázatitőke-befektető úgy látja: a Tisza Pártnál most prioritás a NER lebontása, a fő felelősök megbüntetése, de a cégeknél egyesével kellene átnézni, mi volt legális, mi nem, került-e oda olyan állami vagyon, aminek nem kellett volna, illetve miként tudja teljesíteni a vállalat a jövőben a kötelezettségeit. Ezt a munkát egy-két hét alatt nem lehet elvégezni.

Szerinte azért kell külön-külön konkrét cégek sorsáról dönteni, mert az az érdeke mindenkinek, hogy a gazdaság ne álljon fejre, az érdemeik szerint sikeres vállalkozók működjenek. Párhuzamos példának hozta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásait. Irritálónak, példátlannak nevezte, ami történt az elvileg a kultúra finanszírozására szánt pénzekkel, ám emlékeztetett rá, hogy most olyan kulturális szereplők is várnak a pályázati pénzekre, akiknek valóban szükségük van a támogatásra. Oszkó Péter beszélt arról is, hogy a magántőkealapok nem önmagukban ördögtől valóak. A Bajnai-kormány korábbi pénzügyminisztere korábban Della című műsorunkban azt mondta: arra számít, hogy gyorsabban fogynak majd a Fidesz szavazói, mint amennyire a Tisza támogatottsága csökken Magyar Péter kormányzása alatt.