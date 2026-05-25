Tudatos gyermektelenség: miért nem szülnek a nők?

Egy nőtől elvárják, hogy hozza az önállóságát, a szépségét, a kedvességét, a gondoskodását, lásson el egy munkakört napi nyolc–tíz órában, a háztartást és a gyerekeket további négy órában, aztán tegye boldoggá a párját – és ne kérjen semmit. Ja, és ha nem dolgozik főállásban, »csak« a háztartásról és a családról gondoskodik, akkor élősködő. Ha dolgozik, és elutasítja a láthatatlan munkát, akkor lusta. Hát még, ha megkérdezi, hogy férfiként mit hozol az asztalhoz! Akkor egy rohadt aranyásó. Pedig a jelenlegi felállásban inkább a férfiak azok, akik a napi munkavégzésen túl nem igazán tudnak mit felmutatni

– mondja a tudatosan gyermektelen humorista, Sipos Orsolya, akit többek között arról kérdeztünk, milyen okai vannak, hogy nem vállal gyereket.

A statisztika szerint az Európai Unió minden országában – kivéve Bulgáriát – csökken a születések száma, miközben a medián életkor, a 65, illetve a 80 év felettiek aránya egyre nő. 2025-ben 7,6 százalékkal kevesebb gyermek született Magyarországon, mint az azt megelőző évben.