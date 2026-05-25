A Wizz Air cáfolja, hogy a nyáron járattörlésekre kellene számítani

A Wizz Air határozottan cáfolja azokat a HungaroControl vezérigazgatója által megfogalmazott találgatásokat, amelyek szerint a nyári időszakban folyamatos járattörlésekre kellene számítani kerozinhiány miatt – írta a légitársaság a lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A 24.hu reggeli interjújában Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója arról beszélt, hogy a következő két-három hónapban juthat el az iráni háború miatt kialakult kerozinválság egy olyan szintre, amelynek nyomán folyamatosan kell járatokat törölni.

A Hormuzi-szoros blokádja azt jelenti, hogy Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva. És mondhat bárki bármit, tudom, hogy különböző légi közlekedési szereplők szerint bőven van kerozin, és nincsen baj. Ám a helyzet egyébként az, hogy kerozin ugyan van, de nincs belőle elég. Az idei forgalmat plusz 6-7 százalékos forgalomnövekedéssel terveztük, tehát nemhogy erre, de a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin. Július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise

– mondta Turi.

A Wizz Air ezt határozottan cáfolja: mint írták,

a vállalat üzemanyag-ellátása stabil és biztosított, működésünket semmilyen ellátási zavar nem veszélyezteti.

Ezt nemrég a Mol is megerősítette: a vállalat közleményében azt írta, a magyar repülőgépüzemanyag-ellátás zavartalan, a finomítói és logisztikai kapacitások megfelelően működnek.

Emellett a másik fapados légitársaság, a Ryanair szerint sem fenyeget üzemanyaghiány a nyári főszezonban.