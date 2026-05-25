Albek és Vámos kupagyőztes lett, már új cél vezérli a Metz kézicsapatát

2026. 05. 25. 10:13
Albek Anna és Vámos Petra csapata, a Metz HB 33-21-re nyert a JDA Bourgogne Dijon HB ellen a női kézilabda Francia Kupa vasárnapi döntőjében. A szövetség honlapja szerint Albek két góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája-elődöntős Metz címvédéséhez a friss Európa Liga-győztes Dijon ellen.

A francia csapat ezzel tovább erősítette elképesztő dominanciáját: sorozatban ötödször nyert, és összességében a 14. alkalommal emelhette magasba a trófeát. Az örökranglistán utána következő Besanconnak mindössze négy sikere van.

A férfiaknál a Montpellier győzött a szombati fináléban (ahol 27-24-re verte a Nantes együttesét), ezzel 15 elsőségnél tart – a Paris Saint-Germainnek hat elsősége van.

„A döntők mindig nehezek, szóval résen kellett lennünk annak ellenére, hogy ebben a szezonban kétszer is legyőztük a Dijont a bajnokságban. Megnyertük a tizennegyedik Francia Kupánkat, de a Montpellier már tizenötnél jár, ami új célt ad nekünk.

Ötször nyertünk egymás után, szóval tovább kell haladnunk, hogy biztosítsuk a klub örökségének folytatását

nyilatkozta Emmanuel Mayonnade, a Metz edzője.

Clément Alcacer, a Dijon edzője úgy fogalmazott, érez némi frusztrációt, mert szerinte kicsit több gondot is okozhattak volna az ellenfélnek.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy bejutottunk a döntőbe; ez nem kis teljesítmény. Nem is olyan régen még egy ezüstéremnek is örültünk volna, szóval ezeket a pillanatokat is ki kell élveznünk.”

Ez történt még Európában

Szikora Melinda kilenc védése ellenére a Borussia Dortmund 28-27-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német női bajnokság döntőjének második mérkőzésén, a párharc állása így 1-1-re módosult.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 31-30-ra nyert a HK Slovan Duslo Sala otthonában a szlovák női bajnokság rájátszásában. Farkas Júlia hét, Pénzes Mónika öt, Bánfai Kíra három, Élő Beatrix egy alkalommal talált a hálóba.

Fazekas Gergő két gólt lőtt, Szita Zoltán nem talált be, Ilic Zoran pedig nem szerepelt a címvédő Orlen Wisla Plock keretében, amely hazai pályán meglepetésre 30-25-re kikapott az Industria Kielcétől a lengyel bajnokság döntőjének első mérkőzésén.

Albek Anna a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én.
„Senki se olvasson kommenteket!” – Albek Anna csak azoknak a véleményére ad, akikben megbízik
A magyar válogatott jobbátlövője teljesen megújult Metzben. Azt mondja, nagyon sokat köszönhet a BL négyes döntőjébe jutott francia klubnak.
