Molnár Áron egészsége és mentális állapota megőrzése érdekében kiszáll a következő színdarabjából

„Egészségi és mentális állapota megőrzése érdekében” kiszáll a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából Molnár Áron. Erről társulata, a Loupe Színházi Társulás adott ki közleményt a Facebookon.

Úgy fogalmaznak:

Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció. A döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és mind a társulat, mind az alkotók teljes támogatásukkal állnak mellette.

A közleményben szerepel, hogy Molnár számára különösen fontos a kimerülés beismerése és az, hogy a színházi szakmában is természetes legyen a saját magunkra fordított figyelem. A Loupe részéről hozzáteszik, hogy a már futó előadásokat a változás nem érinti, az új előadás Molnárt váltó szereplőjét pedig hamarosan bejelentik.

Kulcsszerepet vállalt az NKA-botrány feltárásában

Molnár Áron volt a férfi főszereplője az idei év eddigi legnézettebb mozifilmjének, az Itt érzem magam otthonnak.

Az elmúlt hetekben viszont rendre közéleti témákban szólalt meg: a Nemzeti Kulturális Alapnál dolgozó forrása segítségével mutatta be, hogy a kulturális támogatásokat osztó intézménynél a választás előtti hónapokban hatalmas, az NKA-támogatások átlagos nagyságrendjét messze felülmúló összegeket ítéltek meg a volt kormánypártnak kampányoló művészeknek és hírességeknek, elsősorban Hankó Balázs volt kulturális miniszter irányításával.

