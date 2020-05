Meghalt a kanadaiak olimpiai bajnok boblegendája

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Douglas Anakin, az 1964-ben olimpiai bajnok kanadai férfi bobcsapat tagja. A sportember haláláról családja számolt be, de annak okát nem hozta nyilvánosságra, írta az MTI.

Anakin Peter Kirbyvel, valamint Jon és Vic Emeryvel együtt nyert aranyérmet az 1964-es innsbrucki téli játékokon, ezzel Kanada egyetlen diadalát aratta azon az olimpián, egyben az ország első aranyát szerezte bobban.

Anakinék úgy verték meg az esélyesnek tartott osztrákokat és olaszokat, hogy hazájukban még pálya sem állt a rendelkezésükre az edzésekhez.

A négyes bob tagjai még abban az évben bekerültek a kanadai Sporthírességek Csarnokába.

Anakin Innsbruckban a szánkósok között is elindult, de kisebb sérülések hátráltatták, illetve a bobosok és a szánkósok versenyprogramjának ütközése miatt utóbbiak viadalát nem tudta folytatni.

Az 1972-es szapporói olimpián Anakin volt a kanadai szánkóválogatott edzője.

The 🇨🇦bobsleigh community lost a good one this week. We are thinking of Doug Anakin’s family. A true sportsman, Doug was a member of 🇨🇦 4-man Olympic winning bobsleigh squad who shocked the world at the 1964 Games in Austria. #RIPChamp

Remembering Doug: https://t.co/uUhT1tW7p8 pic.twitter.com/uwxjTDsGxu

— BobsleighCANSkeleton (@BobCANSkel) April 30, 2020