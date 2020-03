„Erre tette fel az életét és tönkretették” – méltatlan helyzetbe került, befejezi a magyar bokszoló

Harcsa Zoltán szerint a kapitány személyes bosszújának áldozata lett.

Nemrég azt írtuk, hogy Harcsa Zoltán az utolsó nagy dobására készül, a 27 éves ökölvívó ugyanis korábban azt mondta, nem kizárt, hogy a tokiói olimpia lesz pályafutása utolsó tornája.

Jelen állás szerint azonban úgy tűnik, nemhogy a játékokon nem lesz ott, de idő előtt a boksszal is felhagy.

Minderről testvérével, Harcsa Norberttel beszéltek egy Facebookra feltöltött videón. Történt, hogy Harcsának telefonon szóltak egy hete, hogy bokszolnia kellene zárt ajtók mögött Bacskai Balázzsal az olimpiai selejtezőn való részvételért. Mindez a Harcsa testvérek elmondása szerint Süllős Gyula (a szövetség alelnöke, valamint a Harcsát is foglalkoztató Vasas ökölvívó szakosztályának az elnöke)) és Fásy Ádám (felügyelő bizottsági tag) ötlete volt, és már csak azért is érdekes, mert míg Harcsa Zoltán amatőr bunyósként a szövetség minden elvárását teljesítve részt vett az edzőtáborokon, elindult a magyar bajnokságon és a Bocskai emlékversenyen, addig Bacskai Balázs már egy ideje profi, a közös felkészüléseken nem volt jelen és az említett versenyeken nem indult el.

A Madárfészek akadémiára szervezett keddi mérkőzés végül elmaradt, Harcsa Zoltán ugyanis méltatlannak tartotta az egészet. Átöltözött, belépett a ringbe, de jelezte, hogy nem fog bokszolni, helyette azt kérte, hallgassák végig a jelenlévő elnökségi tagok. A Facebook-videóban arról beszélt, hogy ez az egész szituáció Balzsay Károly személyes bosszúja ellene, aki az ökölvívók kapitánya és korábban az ő edzője is volt.

Megkerestük Harcsa Zoltánt, aki megerősítette, hogy vége, 20 év után befejezi. Nem így tervezte, de amíg Balzsay Károly a szövetségi kapitány, addig biztosan nem folytatja.

Nincs benne hiányérzet, mivel ő mindent megtett azért, hogy ott lehessen az olimpián. Részt vett az edzőtáborokon (múlt héten Angliában járt a válogatottal), elindult a versenyeken, a könyökét is megműttette, hogy minden rendben legyen. A szövetségi edző, Bolat Niyazymbetov is vele számolt a 75 kilogrammos mezőnyben, őt nevezte mindenhova, a kazah is értetlenül állt azelőtt, hogy Bacskaival kellett volna összecsapnia a selejtezőtornán való részvételért.

Kérdésünkre elmondta, többször is próbálkozott az elmúlt hónapokban, de jó ideje nem tud Balzsayval beszélni. A kapitányt mi is kerestük, egyelőre nem értük el.

Zolinak ez a szakmája, erre tette fel az életét és tönkretették. Erkölcsileg, szakmailag, és most úgy néz ki, hogy el is lehetetlenítették

– mondta testvéréről Harcsa Norbert.

