Botladozva indult el, majdnem világcsúcsot futott

Christian Coleman nyerte a 60 méteres síkfutás döntőjét az amerikai fedett pályás bajnokságon, ráadásul minden idők második legjobb idejével, 6,37 másodperccel – mindössze három századdal maradt el saját világcsúcsától.

Különösen nagy bravúr ez, hiszen elrontotta a rajtot, kissé botladozva tette meg az első lépéseket.

„Sokkal jobban kellene rajtolnom, igaz, ezen most nem dolgoztunk sokat, szóval így még magabiztosabban várom a szabadtéri szezont” – idézi a BBC a 100 méteres síkfutás 2019-es világbajnokát, akit tokiói olimpia legnagyobb esélyesének tartanak.

Christian Coleman opened his 2020 season with a world-leading 6.48 in the 60m at the USATF Indoor championships in Albuquerque. @__coleman #Vols pic.twitter.com/sBgnl0s2sf

