A 24.hu és SportTV podcastje

Kiéheztetős cseretaktika a kéziválogatott titka

Mi is csak kapkodjuk a fejünket a magyar férfi kézilabda-válogatott lélegzetelállító teljesítménye láttán. Mikler, Ligetvári és társai a középdöntő második körében Szlovéniát verték 29-28-ra, és akár még az elődöntőt is célba vehetik az Európa-bajnokságon. A Sport TV ás a 24.hu közös podcastjában azonban nem nem annyira előre, mint inkább hátra pillantott Ágai Kis András és Borsos Attila, és többek között arra jutottak, hogy ismét csak működött a Gulyás-Chema-Nagy edzőtrió kiéheztetős cseretaktikája. Hogy ez pontosan mit is jelent, az a Kézivezérélésből kiderül.