Kapitális bakival esett ki egy dartsos a vébéről

Szürreális fordulatot tartogatott Gerwyn Price meccse a dartsvilágbajnokság második fordulójában csütörtök este. Az angol nagy bajban volt, mert William O’Connor még akkor is előnyös helyzetben volt, amikor szettek tekintetében 2:2 vlt az állás. Price-nak viszont óriási szerencséje volt, mert ír ellenfele érthetetlen módon azt hitte, négyről dupla eggyel kell kiszálni dupla kettő helyett.

O’CONNOR’S MOMENT OF MADNESS!

A crucial miscount from the Irishman as he allows Price in before losing in the tie-break pic.twitter.com/WaUgIOdInK

