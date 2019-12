Nem bírta az idegek csatáját a szlovén dartsos a vébén

A Pro Tour ranglistán hatodik helyen álló Justin Pipe-ot kis híján kiejtette a szlovén Benjamin Pratnemer a dartvilágbajnokság első fordulójában. Az angol versenyzőnek az volt a piszok nagy mázlija a csütörtöki játéknapon, hogy ellenfelének nem mentek a kiszállók a kritikus pillanatokban. Pratnemer 2:1-nél a végső siker kapujában állt, de három nyíl sem volt elég egy huszas kiszállóhoz.

PIPE SAVES THE MATCH!

Pratnemer agonisingly misses match darts allowing Pipe to keep this match alive! pic.twitter.com/wM8bMf7RQb

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2019