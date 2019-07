Halálra gázolták a négy súlycsoportban világbajnoki övet szerző bokszlegendát

Autóbalesetben elhunyt minden idők egyik legjobb bokszolója, Pernell Whitaker. Az 55 éves ökölvívó Virginia Beach-en akart átkelni egy kereszteződésen, amikor egy autó elütötte. Mire a hatóságok kiértek a helyszínre, már kritikus állapotban volt, nem sokkal később belehalt sérüléseibe.

A boxvilág megrendülten vette tudomásul a hírt, a sportág régi és jelenlegi nagyjai is részvétüket fejezték ki a történtek miatt. Mike Tyson például „tökéletes harcosként” írta le.

I’m truly lost for words to hear Pernell “Sweet Pea” Whitaker is no longer with us. He was a flawless fighter. Condolences to his family. pic.twitter.com/pZZEceN7h2

— Mike Tyson (@MikeTyson) 2019. július 15.