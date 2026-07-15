Az Operettszínház társulata is magyarázatot követel az Orbán János Déneshez köthető kifizetések ügyében

Közös nyilatkozatban kérték a Budapesti Operettszínház vezetésétől a sajtóban megjelent, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) és Orbán János Dénes műveihez kapcsolódó kifizetésekkel összefüggő információk tisztázását szerdán a színház társulatának tagjai.

A nyilatkozatot aláíró 35 művész a szerdán közzétett nyilatkozatban úgy fogalmazott, mélységes megdöbbenéssel értesültek a sajtóban megjelent információkról, amelyek szerint a KMTG – amelynek Orbán János Dénes szakmai vezetője – jelentős összegű kifizetéseket teljesített Orbán János Dénes részére olyan művek felhasználási jogaiért, amelyek közül több a Budapesti Operettszínház repertoárján is szerepel. Mint írták, a nyilvánosságra került információk a színház működésével összefüggésben olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek álláspontjuk szerint további tisztázást igényelnek.

Hangsúlyozták, hogy a társulat tagjaiként ezekről a juttatásokról nem volt tudomásuk, aggályaik azonban már régóta fennállnak a színház működésével kapcsolatban.

Hozzátették továbbá, hogy az előadás- és bemutatószámok alakulása, valamint a szakmai és anyagi megbecsültség helyzete csak néhány az évek óta megfogalmazott problémák közül.

A nyilatkozat szerint a társulat tagjai korábban több fórumon is jelezték észrevételeiket, ám azok nem találtak meghallgatásra. Felidézték azt is, hogy egy közelmúltbeli színészszektori értekezleten a vezetés a csökkenő előadásszámot és a kevesebb bemutatót elsősorban forráshiánnyal indokolta, a most nyilvánosságra került információk fényében azonban ezt a magyarázatot önmagában nem tartják kielégítőnek. A társulat tagjai ezért arra kérik a színház vezetését, hogy érdemben reagáljon a sajtóban megjelent információkra, és ismertesse, milyen összefüggés áll fenn a nyilvánosságra került kifizetések és a Budapesti Operettszínház működése között, illetve milyen hatással voltak vagy vannak ezek az intézmény gazdálkodására és művészi tevékenységére.

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Mi történik?

A Prae.hu tárta fel elsőként, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.

A 24.hu megkeresésére a KMTG azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt. Tarr szerdán közölte, hogy újabb 1,3 milliárd forintos támogatásra bukkantak, amelyet a KMTG-n keresztül fizettek volna ki Orbán János Dénes műveiért. A támogatást még Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a szervezetneknek, ám ezt az összeget Tarr elmondása szerint sikerült visszaszerezni.