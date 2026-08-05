Félmilliárdos építményadót követelhet Zugló a 300 milliárdos üzlettől elesett Bayer Constructtól

A kútba esett állami üzlet után félmilliárd forintnál is több építményadót szedhet be évente a XIV. kerületi önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexumot felépítő Bayer Constructtól. – írta a Népszava.

A saját maga ásta gödörbe esett bele Balázs Attila. Ha a Bayer Construct a beruházás indításakor annak rendje és módja szerint megköti a településrendezési szerződést a zuglói önkormányzattal, és megfizeti a kerületnek a Horváth Csaba polgármestersége idején ígért nettó 3 milliárd forintot, akkor most nem veszítene el 300 milliárdot. Magyar Péter kormánya részben éppen a zuglói önkormányzat elővásárlási jogára hivatkozva mondta fel az adásvételi szerződést, lévén a kontraktus értelmében ezt a zárásig törölni kellett volna az ingatlanok tulajdoni lapjáról.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

A 24.hu korábbi cikkében részletesen beszámolt arról, hogy a visszalépést miért indokolhatta a kormányfő azzal, hogy Orbánék szerződése a Bayerrel valójában sosem lépett teljes körűen érvénybe.

Ha a kártalanítás összegére várnia is kell a kerületnek, az építményadót már jövő januárban kivethetik az ingatlan tulajdonosára, vagyis az állami üzlet kútba esése miatt Balázs Attila cégére. Állami tulajdonlás esetén ez nem lenne lehetséges. Az irodák, lakások és garázsok adója együtt jócskán 600 millió forint feletti összeg. Az első részlet megfizetése jövő márciusban esedékes.