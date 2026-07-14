„Elítéljük a közösség nyílt meglopását” – az Irodalmi Szakszervezet is reagált Orbán János Dénes több száz milliós kifizetéseire

Elítéljük a kultúrára fordítandó közpénz képmutató pazarlását, a közösség nyílt meglopását. Amint feláll jogi munkacsoportunk, utána fogunk nézni a lehetséges jogi lépéseknek

– írta lapunknak az Irodalmi Szakszervezet, akiknél azután érdeklődtünk az ügy kapcsán képviselt álláspontjukról, hogy a hétvégén kiderült: 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt Orbán János Dénestől több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KTMG), amelynek ő maga alapítója és szakmai vezetője.

Azóta kiderült, hogy a Budapesti Operettszínház is több alkalommal fizetett Orbánnak, összesen legalább 129 millió forintot, részben ugyanazokért a művekért, amelyeknek a felhasználási jogait a KTMG is megvásárolta.

Az ügyben azóta a 24.hu-nak reagált Orbán és a KTMG is; szerintük nem merült fel összeférhetetlenség. Közben irodalmi és színházi berkekben nagy felháborodást váltott ki az ügy, Tompa Andrea, Schilling Árpád, Simon Márton, Vida Kamilla és Székely Csaba is felszólalt a közösségi médiában; Krusovszky Dénes pedig lapunknak írt publicisztikában fejtette ki véleményét.

Az idén júniusban megalakult Irodalmi Szakszervezet a 24.hu-nak azt írta:

Az eset felszínre hozza a NER kultúrpolitikájának strukturális viszonyait, azt a tényt, hogy egy szűk, informális közeg hosszú éveken át diszponált az állami, irodalomra fordítható erőforrások egy tetemes hányada felett, visszaélve helyzetükkel. Azért hoztuk létre az Irodalmi Szakszervezetet, hogy holnaptól kezdve ne baráti társaságok döntsenek a kultúra finanszírozásáról. Hogy soha többé ne történhessen meg az irodalmi életben az, hogy egyesek százmilliókat (!) kapnak műveikért, míg mások semmit.

A szakszervezet ebben a konkrét ügyben nem kapott a tagjaitól vagy más szerzőktől jelzéseket, de, mint írják, az irodalmi szakmán belül a KMTG működésének visszásságai régóta köztudomásúak voltak.

A kérdésre, hogy indítanak-e saját szakmai vagy etikai egyeztetést az ügy kapcsán, azt írták válaszukban: „Szakmabiztonsági munkacsoportunk idén nyáron fekteti le a munka kereteit, jelöli ki szervezetünk hatáskörét. Amíg a munka el nem indult, nem tudunk ilyesféle eljárásokat kezdeményezni”.

Az viszont a szakszervezet rövid távú céljai között szerepel, hogy az összes irodalmi szervezet bevonásával egy szakmai javaslatcsomagot állítsanak össze és tárjanak a kormány elé, ennek pedig valószínűsíthetően fontos része lesz az állami irodalmi támogatási rendszer felülvizsgálata és átalakítása, írják.