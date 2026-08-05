gajdos lászlószociális tűzifaáfacsökkentéskármán andrás
Belföld

Már a télre készül a kormány, több, olcsóbb tűzifát ígér

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2026. 08. 05. 07:27
Adrián Zoltán / 24.hu
Csökken az áfa, megduplázódik az igényelhető mennyiség.

Biztosított a tűzifaellátás a téli időszakra – közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. A Tisza-kormány megduplázza a szociális tűzifaprogram keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére, a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek arról tájékoztatták, hogy

a felkészülés gőzerővel halad.

A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésére utalva Gajdos László bejelentette, hogy a kormány a tűzifa értékesítésére alkalmazandó általános forgalmi adót 27-ről 5 százalékra csökkenti. A miniszter a tetőző hőség miatt külön felhívta az erdőgazdaságok vezetőinek figyelmét arra, hogy a rendkívüli aszályos időszakban gondoskodjanak a vadon élő állatok itatásáról, az erdei itatók rendszeres feltöltéséről is.

A vényköteles gyógyszerek áfamentesítéhez hasonlóan a kormány ezúttal is a szociálisan rászorulók támogatásával indokolja, hogy szeptember 15-től a tűzifa (hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában) áfáját 27-ről 5 százalékra csőkkentené. Azt írták: a megfelelő hőmérsékletű lakókörnyezet biztosítása alapvető szükséglet. Magyar Péter korábbi érvelése szerint azért kell a rezsicsökkentést ily módon is kiterjeszteni, mert a szegényebb társadalmi rétegeknek gyakran a tűzifa az egyetlen elérhető fűtési megoldás.

A törvénytervezet hatásvizsgálati lapja alapján az intézkedés idén 16 milliárd, a következő négy évben 98 milliárd forintba kerül. Az eddigi rendszerben évente mintegy 5 milliárd forint jutott szociális tűzifára. Kármán András pénzügyminiszter korábban  úgy számolt, hogy az intézkedés mintegy másfél millió embert érint. Ennyien élnek olyan házban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt.

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