Molnár Áron Hankó Balázsnak üzent: volt, aki a békemenetre buszoztatott az NKA-támogatásból

Na, ha ennyire ártatlan vagy, akkor hozok neked öt újabb szervezetet, akiket megdobtál a titkos 790-es keretből 100 millió forinttal

– reagált kedd este megosztott videójában Molnár Áron, miután Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter hétfőn közleményben tiltakozott az ellen, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak belőle. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által Hankó minisztersége alatt, a kampányidőszakban a nyilvánosság elől rejtett pályázatokon kiosztott milliárdok miatt zajlik a nyomozás, nemrég Hankó volt kabinetfőnökét is letartóztatták, Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, volt óbudai polgármester pedig gyanúsított lett, letartóztatását a szegedi Csillagbörtönben tölti.

Közben Tarr Zoltán nemrég azt írta az általa „Hankó-botránynak” nevezett ügyben, hogy már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásaiból.

Molnár Áron, aki áprilisban belső források segítségével maga hozta nyilvánosságra a botrányt kirobbantó pályázatokat, most öt újabb szervezetet mutatott be, amik 100 millió forintot kaptak, és amiket szerinte Monor fideszes képviselőtestülete köt össze. (Ezek közül többen visszafizették már a kapott támogatást.)

Az egyik ilyen Dessewffy Andor monori alpolgármester alapítványa (Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány). Dessewffy áprilisban beadta a kulturális alapból kapott pénzzel való elszámolását, amelynek

számlái között szerepel egy olyan buszszámla is, amely célállomása, Budapest mellett zárójelben a „békemenet” megjelölés is szerepel.

Májusban aztán a szervezet jelezte, „technikai és egyéb okok miatt” mégsem tudnak a költéssel elszámolni. A Telex megkereste az ügyben Dessewffy Andort, aki annyit írt a lapnak, hogy „Molnár Áron állítása nem a tényeken alapul és abszolút félrevezető. Először is szeretném tisztázni, hogy semmilyen közpénzt nem használtunk fel buszoztatásra és nem is kaptunk ilyen célra.”

Egy másik, Strázsahegy Turisztikáért nevű alapítvány Molnár elmondása szerint az egyik képviselő nagymamájának fizetett ki 10 millió forintot, amiről számlát is kaptak.

A videóban megnevezett további alapítványok