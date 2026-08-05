Clint Eastwoodtól Szentlélekig: felismered a spagettiwesterneket egyetlen képből?

Egy szúrós tekintet a kalap karimája alól, egy pisztolypárbaj a poros főutcán, esetleg egy serpenyőnyi bab elfogyasztása – a spagettiwesternek legjobb jeleneteit néha egyetlen képkockából is fel lehet ismerni.
De vajon mind a 8 klasszikus film címét eltalálod?
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