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Kultúra

Clint Eastwoodtól Szentlélekig: felismered a spagettiwesterneket egyetlen képből?

7e Art/PEA / Photo12 / AFP
admin Besenyei Balázs
2026. 08. 05. 07:35
7e Art/PEA / Photo12 / AFP

Egy szúrós tekintet a kalap karimája alól, egy pisztolypárbaj a poros főutcán, esetleg egy serpenyőnyi bab elfogyasztása – a spagettiwesternek legjobb jeleneteit néha egyetlen képkockából is fel lehet ismerni.

De vajon mind a 8 klasszikus film címét eltalálod?

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