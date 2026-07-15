Tarr Zoltán: Visszaszereztünk 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki

„Visszaszereztünk 1,3 milliárd forintot: ennyit fizettek volna Orbán János Dénes műveiért” – közölte szerdán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint Facebook-posztjában írja, a 1,3 milliárd forintnyi támogatást korábban a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) kapta volna új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást még Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek.

Miközben kiderült, hogy Orbán János Dénes több, mint 400 millió forintért adta el saját műveit, ezek közül többet az Operettszínház külön engedélyével, annak a KMTG-nek, ahol szakmai vezetőként is közreműködött, a minisztériumunkban egy másik, ugyanehhez a szervezethez köthető, már megítélt támogatásra bukkantunk

– olvasható a miniszter bejegyzésében.

Tarr azt írja, a minisztérium kapcsolatba lépett az érintett állami céggel, és ennek segítségével a teljes 1,3 milliárd forintos támogatást vissza tudták szerezni. Hozzáteszi: az ügyben további vizsgálatokat folytatnak.

Az üggyel kapcsolatban kérdésekkel fordultunk Tarr Zoltánhoz, a Kulturális és Innovációs Minisztériumot korábban vezető Hankó Balázshoz, illetve a KMTG vezetőségéhez is. Amint válaszolnak, közöljük.

Az ügy előzményei

A Prae.hu tárta fel, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.

A 24.hu megkeresésére a KMTG azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt.