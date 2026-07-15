L. Simon László szerint Orbán János Dénes pénzügyei joggal sokkolták a magyar irodalmi életet, és le kéne mondania MMA-tagságáról

Tisztújítás előtt áll a Magyar Művészeti Akadémia. Magam is számos megtisztelő jelölést kaptam, többen szívesen látnának főtitkárként, alelnökként, illetve elnökségi tagként is. Én viszont jelenleg nem vállalhatok újabb megbízatást

– írja L. Simon László a Facebookon, majd a posztban Nagy Ervin egyik írása nyomán elmélkedik egy sort a magyar kultúra kettéosztottságáról, illetve arról, hogy az MMA tagsága politikai értelemben rendkívül heterogén, még ha ezt sokan nem is hiszik el. Majd rátér az elmúlt napokban kirobbant és egyre nagyobbra dagadó kultúrpolitikai botrányra:

Viszont vannak más problémáink is. Ami a napokban napvilágot látott Orbán János Dénes pénzügyeivel kapcsolatban, az a teljes magyar irodalmi életet joggal sokkolta. Mindannyian tisztában vagyunk a folyóiratok honoráriumaival, a könyvkiadás pénzügyi hátterével, a színházi élet szerzői, rendezői díjaival. Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki OJD közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna.

– írja a Fidesz-kormányok alatt számos fontos pozíciót betöltött kultúrpolitikus.

Hozzáteszi, hogy néhány operett librettójára közel félmilliárdot felvenni egy olyan állami szervezettől, amelyben az egyik aláíró a szerző élettársa, későbbi felesége volt, még akkor is etikátlan lenne, ha az ár piacilag kikezdhetetlen lenne.

De nem kikezdhetetlen, sőt kirívóan aránytalan, bármit is mondjon róla maga a szerző. Éppen ezért arra kérem Orbán János Dénest, hogy az MMA-t ezzel az egész üggyel ne terhelje, s az Akadémia irodalmi tagozatának vezetőjeként azt látnám a legelegánsabbnak, ha a tagságáról lemondana.

Az ügy előzményei

A Prae.hu tárta fel, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.

A 24.hu megkeresésére a KMTG azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt. Tarr szerdán közölte, hogy újabb 1,3 milliárd forintos támogatásra bukkantak, amelyet a KMTG-n keresztül fizettek volna ki Orbán János Dénes műveiért A támogatást még Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a szervezetneknek, , ám ezt az összeget Tarr elmondása szerint sikerült visszaszerezni.