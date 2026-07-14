Az Operettszínház 90, a KMTG 422 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek – mindkettő ügyvezetője ugyanaz a személy

Vasárnap derült ki, hogy bő egy év leforgása alatt több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket Orbán János Dénestől a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KMTG), amelynek a 2023-ban Kossuth-díjjal kitüntetett költő, író a szakmai vezetője. Hétfőn aztán a Magyar Hang arról írt, hogy nemcsak az irodalmi szervezet adott bőkezű megbízásokat Orbán János Dénesnek, de a Budapesti Operettszínház is, amely 2023 óta 129 millió forintot fizetett ki a különböző fordításokért, jogdíjakért és operettlibrettókért (részben ugyanazokért a művekért, amelyeknek felhasználási jogait a KMTG is megvásárolta).

Az ügynek újabb pikantériát ad, hogy a KMTG ügyvezetőjét és az Operettszínház ügyvezető igazgatóját egyaránt Dr. Rózsás Péternek hívják.

Az Operettszínháznál és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős minisztériumnál is rárkérdeztünk, hogy

ugyanarról a személyről van-e szó,

nem áll-e fenn összeférhetetlenség,

illetve mennyiben felelős módja ez a közpénzek felhasználásának.

A minisztérium mindössze annyit írt, hogy kivizsgálnak „minden olyan intézményt, ahol felmerül a visszaélés gyanúja”, az Operettszínház viszont kedd délután részletesebb választ küldött kérdéseinkre: