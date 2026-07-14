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Kultúra

Az Operettszínház 90, a KMTG 422 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek – mindkettő ügyvezetője ugyanaz a személy

Czimbal Gyula / MTI
Orbán János Dénes 2021-ben.
admin Jankovics Márton
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 14. 17:18
Czimbal Gyula / MTI
Orbán János Dénes 2021-ben.
Az Operettszínház lapunknak megerősítette, hogy az ügyvezető igazgatójuk ugyanaz a Rózsás Péter, aki havi közel kétmillió forintos javadalmazásért vezeti az Orbán János Dénesnek százmilliókat fizető irodalmi szervezetet is. Válaszoltak arra is, hogy szerintük fennáll-e összeférhetetlenség, illetve, hogy jó befektetésnek számítanak-e ezek az összegek a magyar kultúra szempontjából.

Vasárnap derült ki, hogy bő egy év leforgása alatt több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket Orbán János Dénestől a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KMTG), amelynek a 2023-ban Kossuth-díjjal kitüntetett költő, író a szakmai vezetője. Hétfőn aztán a Magyar Hang arról írt, hogy nemcsak az irodalmi szervezet adott bőkezű megbízásokat Orbán János Dénesnek, de a Budapesti Operettszínház is, amely 2023 óta 129 millió forintot fizetett ki a különböző fordításokért, jogdíjakért és operettlibrettókért (részben ugyanazokért a művekért, amelyeknek felhasználási jogait a KMTG is megvásárolta).

Az ügynek újabb pikantériát ad, hogy a KMTG ügyvezetőjét és az Operettszínház ügyvezető igazgatóját egyaránt Dr. Rózsás Péternek hívják.

Az Operettszínháznál és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős minisztériumnál is rárkérdeztünk, hogy

  • ugyanarról a személyről van-e szó,
  • nem áll-e fenn összeférhetetlenség,
  • illetve mennyiben felelős módja ez a közpénzek felhasználásának.

A minisztérium mindössze annyit írt, hogy kivizsgálnak „minden olyan intézményt, ahol felmerül a visszaélés gyanúja”, az Operettszínház viszont kedd délután részletesebb választ küldött kérdéseinkre:

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