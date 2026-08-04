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Tóth Alexék tíz gólt lőttek olasz élvonalbeli ellenfelüknek

Tóth Alex
Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images
Tóth Alex
24.hu
2026. 08. 04. 19:34
Tóth Alex
Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images
Tóth Alex
Az AFC Bournemouth labdarúgócsapata kedden 10-1-re legyőzte a Genoát.

A négy 30 perces negyedből álló találkozón kezdő volt Tóth Alex az angol együttesben, de 45 percet töltött pályán. A válogatott középpályásnak még nem volt könnyű dolga, a Bournemouth első két találata után ugyanis szépített a Genoa.

Nem sokkal Tóth lecserélése után azonban kétszer is betalált az angol csapat, félidőben 4-1-re vezetett. Térfélcsere után újabb 60 perc következett, ebben hat gólt kapott még a Genoa, mindkét negyedet 3-0-ra elveszítve.

A Bournemouth őrületes tempóban termeli a gólokata frissen kinevezett Marco Rose irányításával, a St. Paulit 4-1-re, az Augsburgot pedig 5-2-re intézte el, vagyis három meccsen 19 gólnál jár. A felkészülés során még a Real Betisszel és a Mainzcal találkoznak Tóthék.

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