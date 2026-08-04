Nehéz lenne ennél menőbb góllal BL-selejtezős meccset nyerni

A brazil csatár a Celje elleni találkozó 59. percében állt be, de hamar főszereplővé vált. Ekkor 1-1-re állt a meccs, a szlovének tizenegyesére Artur Szerobjan szabadrúgásgóllal válaszolt, így szünetben is döntetlenre álltak a felek. Franca Carlos viszont eldöntötte a találkozót, a 70. percben egy középre lőtt labdát sarokkal emelt a jobb felső sarokba. Ugyan az ötösről tette mindezt, de így is látványos gól lett.

CARLOS FRANCA DONNE L’AVANTAGE A L’ARARAT-ARMENIA 🇦🇲🇦🇲🇦🇲 pic.twitter.com/x8tEaz8ZEs — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) August 4, 2026

A története második bajnoki címét nyerő Ararat mindenképp történelmet ír, ugyanis még soha nem jutott alapszakaszba, vagy csoportkörbe európai kupában, idén viszont már biztos legrosszabb esetben a Konferencia Liga-szereplése. Emellett párharcot se nyert még korábban BL-selejtezőben, 2026-ban már kettőt is, a Rigát és a Shamrock Roverst ejtette ki korábban.

Amennyiben a Celjén is túljut, a svéd Mjällby vagy a Slovan Bratislava lesz az ellenfele, az első meccsen egy 93. perces góllal a pozsonyiak nyertek 2-1-re. Kiesés esetén a finn KuPS Kuopio és a román Universitatea Craiova közül vár rá ellenfél az Európa Ligában.