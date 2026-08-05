Ma reggel a Holdba csapódik egy rakéta

Szakértői számítások alapján augusztus 5-én, magyar idő szerint reggel 8:35-kor a Holdba csapódik a SpaceX egyik űrrakétája. A szóban forgó eszköz egy Falcon–9 felső fokozata, amely csaknem 14 méter hosszú és 4000 kilogrammot nyom. A NASA közleménye szerint a becsapódás szabad szemmel nem lesz látható a Földről, távcsövek segítségével azonban megkísérlik megfigyelni.

Az űrügynökség kiemelte, a becsapódás nem jelent veszélyt a Földre.

A hamarosan lezuhanó Falcon–9 rakétát még 2025 elején bocsátották fel, hogy a Hold felszínére juttasson két holdszondát – a később sikeresen landoló Blue Ghostot, illetve a felszínbe csapódó Resilience-t. A rakéta azóta, több mint egy éve a Föld—Hold-rendszerben kering.

Először független csillagászok jöttek rá, hogy az eszköz idén nyáron becsapódhat a Holdba, a NASA számításai később pedig megerősítették, hogy elkerülhetetlenül az égitestnek fog ütközni nagyjából 8748 kilométer per órás sebességgel. Az űrügynökség úgy becsüli, a rakéta egy 18 méter széles, és több mint 3 méter mély krátert üt majd a Hold felszínébe.

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