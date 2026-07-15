Tarr Zoltánhoz fordult az Orbán János Dénesnek kifizetett százmilliók miatt a Színházi Kritikusok Céhe

A Színházi Kritikusok Céhe nyílt levélben fordult Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez és Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárhoz az Orbán János Déneshez köthető közpénzkifizetések ügyében.

A levél szerint a szervezet „megdöbbenéssel és felháborodással értesült arról, hogy az Orbán János Dénes által alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg Orbán János Dénes kilenc drámájának felhasználási jogait”, miközben a szerző „további 129 millió forint közpénzt is felvett a Budapesti Operettszínháztól munka- és jogdíjként”.

A céh emlékeztet arra, hogy a KMTG korábban is kiemelkedő állami támogatásban részesült, ugyanakkor szerintük ez az ügy új szintre emeli a közpénzek kezelésével kapcsolatos aggályokat. Azt írják, hogy „az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek sokszorosai a piaci áraknak”, és példaként hozzák fel, hogy

az 541 millió forintos kifizetés meghaladja azt az összeget, amelyet a kormány egyes években a budapesti független színházak teljes éves működésére fordított.

A Színházi Kritikusok Céhe a sajtóban először nyilvánosságra került összegek alapján számolt, azóta a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegen: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422 899 120 Ft volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

További problémákra is felhívták a figyelmet

A levél szerint nemcsak az összeg nagysága problémás, hanem az is, hogy Orbán János Dénes a pénzt előre kapta meg, amikor még sem a produkciók sikere, sem azok megvalósulása nem volt biztos. A kritikusok azt is kifogásolják, hogy tudomásuk szerint a szerződések nem rendelkeznek arról, mi történik a közpénzzel, ha az előadások végül nem készülnek el vagy nem térül meg a befektetés.

Komoly kérdéseket vet fel az is, hogy mennyiben jogszerű, ha egy művész a saját maga által alapított szervezet vezetőjeként dönt úgy, hogy épp a saját műveit vásárolja meg, ráadásul közpénzből

– olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyílt levélben.

A Színházi Kritikusok Céhe ezért arra kéri a magyar kormányt és a kulturális tárcát, hogy „a színházi szakmába vetett társadalmi bizalom helyreállítása érdekében mielőbb vizsgálja ki nevezett ügyek jogszerűségét”, beleértve a KMTG és a Budapesti Operettszínház szerződéseiért felelős személyek felelősségét is.

A levél végén a szervezet azt is kéri, hogy a minisztérium vizsgálja át átfogóan a Budapesti Operettszínház működését a régóta felmerülő munkakörülményi és gazdálkodási panaszok miatt, valamint vizsgálja újra a 2020-as, a színház vezetéséhez köthető zaklatási ügyet, amelyet szerintük korábban a sértettek meghallgatása nélkül zártak le.

Az ügyre korábban a 24.hu-nak reagált a KMTG, Orbán János Dénes pedig közleményt küldött lapunknak. A kifizetésekről megkérdeztük az Operettszínházat is, válaszaik az alábbi cikkben olvahatók: