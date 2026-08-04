A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint kedden napos idő várható, jellemzően csak kevés gomolyfelhő képződhet.

Csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor.

Eleinte mindenütt gyenge marad a légmozgás, majd napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű.

Még késő este is 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.