Több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket Orbán János Dénestől az általa vezetett szervezet

2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a KMTG (Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) megvásárolta Orbán János Dénes „mintegy kilenc” szövegének felhasználási jogait öt, illetve hat évre, „de minden esetben valamiért 2031. 08. 28-ig” – olvasható a prae.hu oldalon. A cikk szerint „a nagybevásárlás összértéke 412 421 620 forint volt.”

„Aztán ért egy kis meglepetés, amikor végigfutottam a »KMTG Nonprofit Kft. nettó 5 M Ft feletti beszerzései és szolgáltatás megrendelései« dokumentumot” – olvasható a művészeti portálon, majd kiderül, hogy a KMTG Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vásárolta a szövegek felhasználási jogait, közpénzből, mialatt Orbán János Dénes volt a szakmai vezetője a szervezetnek.

Azaz szakmailag azt tartotta jónak, hogy önmagától csaknem félmilliárd forintért vásároljon szövegeket a szervezete

– fogalmaz a cikkíró.

A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlánszerelem című darabok zeneszerzőitől.

A prae.hu cikke szerint az említett művek (Erős János, Orfeum mágusa, Orfeumi Játékok, Hamupipőke, Dankó Pista, Oroszlánszerelem, Papucsszaggató királykisasszonyok, Csongor és Tünde, Búbocska, A magyar Faust) egy része legalább 14 éve elkészült, van olyan, amelyik több mint 20 éve napvilágot látott.

A KMTG oldalán elérhető táblázatban egyébként nemcsak a szövegek felhasználási jogairól tesznek említést, néhány mű esetében prózaírói tevékenységre történő megbízás is szerepel a dokumentumban.

A prae.hu cikke emlékeztet: „a szervezetet Orbán János Dénes hozta létre, és mindmáig ő a szakmai vezetője, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az önálló szakmai irányítója, őt a Felügyelőbizottság ellenőrzi, az éves beszámolót pedig a mindenkori kulturális minisztérium fogadja el (jelenleg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium)”. A lap cikkében kiemelik: az Orbán János Dénesnek megítélt összeg magasabb, mint amennyit a Nobel-díjért kapott Krasznahorkai László.

Az ügyben kérdéseket küldtünk a KMTG-nek és Orbán János Dénesnek, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Korábban megírtuk, hogyan nyilatkozott Orbán János Dénes a Kossuth-díja után:

