Magyar Hang: Az Operettszínháztól is kapott 129 millió forintot Orbán János Dénes

Nemcsak a saját maga által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) volt különösen bőkezű Orbán János Dénes szövegírói honoráriumával, hanem a Budapesti Operettszínház is – írja a Magyar Hang.

Ahogy mi is megírtuk, 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a KMTG 412 421 620 forint értékben vásárolta meg Orbán János Dénes „mintegy kilenc” szövegének felhasználási jogait öt, illetve hat évre, úgy, hogy ez időben ő volt a szervezet szakmai vezetője.

A Magyar Hang most arról ír, hogy a Budapesti Operettszínház is több alkalommal fizetett Orbánnak.

2023-ban Orbán János Dénes egyéni vállalkozónak összesen 31 millió 840 ezer forintot fizettek ki „fordítói tevékenység ellátása több produkciónál” jogcímen, és a rá következő évben sem csökkent a pénzeső: az Orfeum mágusa szövegírói tevékenységéért három tételben összesen 17 millió 733 ezer forintot, a Carmen magyar nyelvű fordításáért – szintén három tételben – pedig 26 millió 877 ezer forintot fizettek ki neki, ekkor már Orbán János Dénes magánszemélynek. Emellett a Hamupipőke tételei között is szerepel szövegíró és feliratozáshoz fordító jogcímen, összesen 27 millió 224 ezer forint értékben.

Az Operettszínház honlapjára feltöltött, ötmillió forintot meghaladó vállalkozói szerződések között tavaly már nem tüntették fel a produkció nevét, csak az összeget, így 2025-ben összesen 11 esetben fizettek neki jogdíjat, a számla végösszege pedig 25 millió 526 ezer forinton állt meg.

Ha a fenti összegeket összeadjuk, és nem tévedtünk el a számtengerben, akkor az Operettszínház 2023 óta legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek különböző fordításokért és operettszövegekért

– írja a lap (nem tévednek a számolással).

Krusovszky Dénes véleménycikke az Orbán János Dénes-ügy kapcsán alább olvasható: