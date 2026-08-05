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„Mi vagyunk a hibásak abban, hogy egy ilyen gazembert bálványozunk” – Neymar feldühítette az ellenfelet a kupameccs után

brazil foci neymar szóváltás remo santos
Marcello Zambrana / AGIF / AGIF via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 08. 05. 08:36
brazil foci neymar szóváltás remo santos
Marcello Zambrana / AGIF / AGIF via AFP
Nem szerzett magának új rajongókat Neymar a Remo-Santos brazil kupameccsen.

A 0-0-ra végződő első meccs után a visszavágót 1-0-ra nyerte meg a Santos, és Neymar adta a gólpasszt a csereként beállt Ronynak.

A krónikához hozzátartozik, hogy Marllon kiállítása miatt a Remo a 28. perctől emberhátrányban játszott. A lefújás után a hazai drukkerek vélhetően nem dicsérték a levonuló Neymart, aki gúnyosan csókokat dobált a lelátó felé, és mutatta, hogy gyertek ide.

A válogatottól nemrég visszavonult klasszis aztán az öltözőfolyosón heves szóváltásva keveredett az ellenfél vezetőivel, és gondosan emlékeztette őket, hogy hiába harsognak, mert a Remo kiesett.

Tonhao, a Remo elnöke a történtek után kemény szavakkal illette Neymart.

A Santosnak nincs szüksége erre. Ez a semmirekellő Neymar, akit gyerekek serege bálványoz, előadta a maga cirkuszát, és még provokált is minket. Mi vagyunk a hibásak abban, hogy egy ilyen gazembert bálványozunk.

A Santos 1-0-s összesítéssel jutott a negyeddöntőbe, de az még nem ismert, ki lesz az ellenfele a folytatásban.

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