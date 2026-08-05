„Mi vagyunk a hibásak abban, hogy egy ilyen gazembert bálványozunk” – Neymar feldühítette az ellenfelet a kupameccs után

A 0-0-ra végződő első meccs után a visszavágót 1-0-ra nyerte meg a Santos, és Neymar adta a gólpasszt a csereként beállt Ronynak.

🅰️ NEYMAR ASSIST! Neymar shows great determination to give Rony a VERY important assist against Remo. Santos lead 1-0 on aggregate in the Copa do Brasil Round of 16! pic.twitter.com/sRcU3hzyTW — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) August 5, 2026

A krónikához hozzátartozik, hogy Marllon kiállítása miatt a Remo a 28. perctől emberhátrányban játszott. A lefújás után a hazai drukkerek vélhetően nem dicsérték a levonuló Neymart, aki gúnyosan csókokat dobált a lelátó felé, és mutatta, hogy gyertek ide.

Neymar saindo de campo mandando beijo pra torcida do Remo. 😘 pic.twitter.com/zERqXc6Naj — njdeprê – marlon (@njdmarlon) August 5, 2026

A válogatottól nemrég visszavonult klasszis aztán az öltözőfolyosón heves szóváltásva keveredett az ellenfél vezetőivel, és gondosan emlékeztette őket, hogy hiába harsognak, mert a Remo kiesett.

« ÉLIMINÉS ! ÉLIMINÉS ! » 🫵😳 Neymar 🇧🇷 est devenu HORS DE LUI au moment de charrier le président, le staff et les joueurs de Remo que Santos a éliminé en Coupe du Brésil. ÇA DONNE UNE SCÈNE DÉRISOIRE 😱 🎥 @BrennoRayol via @liberta___depre pic.twitter.com/8JW4H7iJMG — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2026

Tonhao, a Remo elnöke a történtek után kemény szavakkal illette Neymart.

A Santosnak nincs szüksége erre. Ez a semmirekellő Neymar, akit gyerekek serege bálványoz, előadta a maga cirkuszát, és még provokált is minket. Mi vagyunk a hibásak abban, hogy egy ilyen gazembert bálványozunk.

A Santos 1-0-s összesítéssel jutott a negyeddöntőbe, de az még nem ismert, ki lesz az ellenfele a folytatásban.