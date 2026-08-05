Fegyveres férfit tartóztattak le Trump golfklubjánál

Egy fegyveres férfit tartóztattak le a kaliforniai hatóságok Donald Trump Los Angeles környéki golfklubjánál, nem sokkal az amerikai elnök előre bejelentett adománygyűjtő rendezvénye előtt– írta a BBC.

A hatóságok szerint a 38 éves Jeanine John Taele-t a Trump National Golf Club területén, Rancho Palos Verdesben fogták el vasárnap. Egy pisztolyt és illegálisan tartott lőszereket találtak nála.

A Los Angeles megyei seriffhivatal közlése szerint a férfi a golfpálya területén sétálgatva fényképeket és videókat készített, és úgy tűnt, mintha a biztonsági tervezési tevékenységeket figyelné. A seriffhivatal közleménye szerint civil ruhás szövetségi ügynökök jelentettek egy gyanús személyt a helyi rendőrségnek. Amikor a rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy az El Segundo-i rendőrség már körözte őt egy rablási ügyben. Taele ellen most tiltott fegyver viselés, valamint tiltott lőszernek minősülő töltények birtoklása miatt emeltek vádat.

A hatóságok átkutatták a golfklubnál parkoló kocsiját, amelyben egy további pisztolyt és egy teli 16 töltényes tárat találtak. Kaliforniában – ahol az Egyesült Államok egyik legszigorúbb fegyvertartási szabályozása van érvényben – tilos a tíznél több lőszer befogadására alkalmas tárak birtoklása.

A gyanúsított otthonában hétfőn házkutatást tartott az FBI terrorizmusellenes munkacsoportja és a Los Angeles megyei seriffhivatal egysége. A házban egy illegálisan átalakított AR-puskát, egy 45-ös kaliberű pisztolyt, golyóálló mellényt, nagy kapacitású tárakat, nagy mennyiségű pisztoly- és puskalőszert, valamint több jegyzetfüzetet is találtak, amelyek „aggasztó kijelentéseket” tartalmaztak. A seriffhivatal ugyanakkor közölte, hogy nem azonosítottak „hiteles fenyegetést közösségre nézve”.