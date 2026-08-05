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A Fradi potenciális Európa Liga-ellenfele Mohamed Szalah szerződéséről tárgyal

Mohamed Salah az Argentína elleni világbajnoki mérkőzésen.
Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images
Mohamed Salah az Argentína elleni világbajnoki mérkőzésen.
24.hu
2026. 08. 05. 03:36
Mohamed Salah az Argentína elleni világbajnoki mérkőzésen.
Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images
Mohamed Salah az Argentína elleni világbajnoki mérkőzésen.
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Trabzonspor bejelentette, hogy Mohamed Szalahhal tárgyal.

Az egyiptomi sztárjátékos felbontotta szerződését a Liverpoollal, így szabadon igazolhatóvá vált. Eredetileg arról volt szó, hogy a Besiktas labdarúgója lesz, már Törökországba is utazott, azonban végül nem írta alá a szerződését.

Ekkor lépett közbe a Trabzonspor, amely vélhetően megzavarta a rivális ajánlatát azzal, hogy szintén szerződést kínál Szalah számára. Két nappal korábban még cáfolta a klub elnöke azt is, hogy egyáltalán tervezik az egyiptomi támadó leigazolását, ám ez kedd estére nyilvánvalóvá vált.

Szalah 441 mérkőzésen viselte eddig a Liverpool mezét, 257 gól és 119 gólpassz fűződik a nevéhez, két bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert az együttessel.

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